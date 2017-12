Frische und Qualität: Leckeres vom Wochenmarkt Maschen

ah. Maschen. Wer auf Frische und Qualität Wert legt, der kauft auf dem WOCHENMARKT ein. Jeden Donnerstag findet in der Zeit von 8 bis 13 Uhr der

WOCHENMARKT in Maschen direkt auf dem Dorfplatz und der Schulstraße statt.

Die Maschener schätzen ihren Markt, denn hier lassen sich gesunde Lebensmittel - oft direkt vom Erzeuger - kaufen. jetzt im Dezember findet sich dort auch schon die eine oder andere Geschenkidee für das bevorstehende Weihnachtsfest.Frische Enten und Gänse aus eigener Freilandhaltung offeriert Backeberg‘s Geflügelhof aus Wittorf. Für Weihnachten nimmt das Team noch Bestellungen an. Ferner gibt es an dem Stand leckere Fleischwaren. Frisches Gemüse und Obst offeriert Jürgen Weselmann. Ebenso gibt es dort saisonal Frühjahrs- und Sommerblumen zu kaufen. Feinkost Sami ist seit einem Jahr auf dem Wochenmarkt dabei. Dort schätzen die Kunden die italienische Feinkost. Die luftgetrockneten Salami- und Schinkenspezialitäten sollte man probieren. Ein Genuss für die Zunge der Feinschmecker! Bestes Bio-Gemüse hat Holger vom Arpshof. Bereits seit dreißig Jahren bewirtschaftet der Dierstorfer Hof seine Anbauflächen streng nach Demeter-Richtlinien. Frische Fleischspezialitäten findet man am Stand der Landfleischerei Gellersen - ebenso eine riesige Auswahl an „Hausmacher Wurst“ aus eigener Herstellung nach alten Rezepturen. Am Wagen von Sven Liessem gibt es leckeren Fisch. Der Spezialist bietet in seinem mobilen Fischgeschäft neben Frischfisch auch geräucherte Ware, Salate und passend zu Weihnachten edle Fischsorten. Vorbestellungen nimmt der Fischhändler gern an.Der Name Reinhard Blohm steht seit Jahrzehnten für für gesunden Honig und Honigprodukte wie Kerzen. Die diversen Honigsorten sollte man probieren. Für südländisches Flair sorgt der rot-lackierte Verkaufsstand von Fahide: Dort werden Salate, Öle, Oliven und Peperoni neben einer großen Auswahl an Schafskäse-Varianten und der passende Brotaufstrich offriert. Bei Peter Pörschke gibt es heimisches Obst und Südfrüchte von bester Qualität. Zahlreiche Brotvarianten und schmackhaften Kuchen, gebacken nach traditionellen Rezepturen, erhalten die Besucher des Wochenmarktes bei Bäcker Georg Oetzmann. Blumensträuße aus der eigenen Gärtnerei zu günstigen Preisen bietet Conny von Hacht. Alle zwei Wochen präsentiert Cornelius Prior Spreeewälder Spezialitäten von der Gurke bis zu Suppen der Marke Wela.