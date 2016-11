Bürgermeisterwahlen in der Samtgemeinde Lühe

Alte und neue Gesichter stehen an der Spitze der Gemeinderäte in der Samtgemeinde Lühe. In Grünendeich und Mittelnkirchen wurden im Rahmen der konstituierenden Ratssitzungen neue Bürgermeister gewählt.In Mittelnkirchen "regiert" jetzt Joachim Streckwaldt (CDU). Der pensionierte Polizeibeamte und Sprecher der Bürgerinitiative, die gegen den Schwerlastverkehr im Alten Land kämpft, löst Dieter Schilling ab, der nicht wieder angetreten war.Einen weiteren Bürgermeister-Wechsel gab es in Grünendeich. In geheimer Wahl setzte sich Inge Massow-Oltermann (FWGL) gegen Gerd Dehmel (CDU) durch. Ex-Bürgermeister Johann Frese hatte nicht wieder kandidiert.In den anderen Mitgliedsgemeinden bleibt alles beim Alten. Marco Hartlef (CDU) wurde in Gunderhandviertel erneut zum Bürgermeister gewählt. Sonja Zinke (CDU) bleibt die Frau an der Spitze in Steinkirchen. In Hollern-Twielenfleth behält Timo Gerke (FWGL) das Amt des Bürgermeisters. Reinhard Meyer (CDU) bleibt Bürgermeister in Neuenkirchen.