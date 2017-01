„Direkt Express“ des Autohauses Spreckelsen zieht von Bützfleth nach Stade

Bester Service für ältere VW

Ab sofort ist der „Direkt Express“-Service des Autohauses Spreckelsen neben dem Haupthaus in Stade, Schiffertorsstraße 11, zu finden. Das einmalige Werkstatt-Angebot für etwas ältere VW ist von Bützfleth in die Räume des Spreckelsen-Nutzfahrzeugzentrums gezogen. Dieses ist im Gegenzug ab März in erweiterten Räumen in Bützfleth zu finden.Seit 2014 bietet das Autohaus Spreckelsen den „Direkt Express“-Service an. „Das Angebot richtet sich speziell an Besitzer von Volkswagen, die älter als fünf Jahre sind“, sagt Serviceleiter Holger Mohr. „Ihnen bieten wir wertgerechte Wartungs- und Reparaturarbeiten mit original VW-Ersatzteilen an.“ Zum Spektrum gehören Inspektions- und Wartungsarbeiten sowie der Austausch von Verschleißteilen wie Auspuff, Bremsen, Stoßdämpfer und Reifen.Die Kunden profitieren zudem von einer Dialogannahme, bei der ihnen von Serviceberater Manuel Marquardt genau gezeigt wird, welche Reparaturen erforderlich sind. Die Arbeiten werden dann von speziell auf die Marke VW geschulten Fachleuten ausgeführt.„,Direkt Express‘ ist auch dank attraktiver Paketpreise ideal für den qualitäts- und preisbewussten Fahrer eines älteren Volkswagen“, betont Manuel Marquardt. „Denn ein gut gepflegter Polo, Golf oder Passat macht auch nach fünf Jahren und mehr noch jede Menge Fahrfreude.“