Stader kaufen für die Tafel ein

"Ein Teil mehr": Erfolgreiche Aktion des SPD Ortsvereins Stade

Sehr zufrieden sind die Mitglieder des SPD Ortsvereins Stade und die Ehrenamtlichen der Stader Tafel mit ihrer Aktion "Ein Teil mehr", die sie am vergangenen Samstag in Stade durchführten. In den Edeka-Märkten an der Harsefelder Straße, an der Dankersstraße, am Hohenwedeler Weg und bei Neukauf inm Bützfleth wurden die Kunden von den Initiatoren der Aktion gebeten, bei ihrem Wochenend-Einkauf einen Artikel mehr zu kaufen und diesen der Stader Tafel zur Verfügung zu stellen. Hinzu kamen Geldspenden. "Die Beteiligung der Stader Bürgerinnen und Bürger war umwerfend", freut sich SPD-Ortsvereinsvorsitzender Oliver Kellmer. "Insgesamt konnten wir 20 große Lebensmittelkisten sowie 500 Euro in bar an die Tafel übergeben." Die Aktion soll demnächst wiederholt werden.