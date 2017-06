Blechgarage brannte aus

Zeugen meldeten am Donnerstag gegen 15.30 Uhr einen brennenden Schuppen auf einem Grundstück an der Straße An der Bahn. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine ca. 15 Quadratmeter große Blechgarage bereits im Vollbrand. Auch ein angrenzender Holzcarport sowie ein Holzverschlag wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei übernahm im Anschluss an die Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache. Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest.