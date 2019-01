Buchholz: Markantes Haus an der Canteleubrücke weicht / "Ein Bauantrag liegt noch nicht vor"



Es stand seit vielen Jahren leer, jetzt ist das markante gelbe Haus unterhalb der Canteleubrücke in Buchholz ein Fall für die Abrissbirne. Seit vergangener Woche wird das Gebäude an der Lüneburger Straße/Ecke Bahnhofstraße von einem Fachunternehmen abgerissen.Anfang der 1990er Jahre waren im Zuge der Flüchtlingswelle nach dem Krieg im Balkan Flüchtlinge in dem mehrgeschossigen Bau untergebracht. Danach stand es die meiste Zeit leer. Einmal nutzte die Freiwillige Feuerwehr Buchholz das leerstehende Gebäude, um dort eine Übung durchzuführen.Im Mai vergangenen Jahres wurde das Grundstück inklusive Haus an das damalige Autohaus Köhnke verkauft. Laut Bebauungsplan dürfe das Grundstück bebaut werden, erklärt Buchholz' Stadtsprecher Heinrich Helms: "Ein Bauantrag liegt derzeit nicht vor."