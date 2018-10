Kunstrasenplatz in Buchholz eingegrünt

Mehr als 385 von Optiker Fielmann gestiftete Bäume und Sträucher brachten jetzt Helfer des Buchholzer FC und des TSV Buchholz 08 am Rand des neuen Kunstrasenplatzes am Holzweg in die Erde - gemeinsam mit Matthias Both, Fielmann-Niederlassungsleiter aus Buchholz.Der Pflanzstandort liegt direkt neben dem neu gestalteten Sportplatz der Fußballmannschaften. Die Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern zwischen dem Platz und der Straße als Ausgleichspflanzung war eine Vorgabe für die Bewilligung. Ein schöner Nebeneffekt sind aber auch Lärmschutz und die optische Aufwertung. Gepflanzt wurden heimische Gehölze verschiedener Arten wie Schlehe, Berg-Ahorn und Vogelkirsche. Sie bieten zukünftig auch Vögeln und Insekten über das gesamte Jahr Nahrung und Nistmöglichkeiten. Darüber hinaus sind sie in ein paar Jahren ein willkommener Schattenspender nach dem anstrengenden Training.