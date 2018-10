Mit Sektdusche umbenannt

30 Jahre Segelkameradschaft Buchholz: Schiff für die Jugend stand bei Jubiläumsfeier im Mittelpunkt

"Das war eine rundum gelungene Feier." Dieses positive Fazit zog Jens Weidling, Vorsitzender der Segelkameradschaft Buchholz (SKB), nach dem Fest zum 30-jährigen Bestehen des Vereins. Rund 170 Gäste kamen am vergangenen Samstag zum Veranstaltungszentrum Empore in die Buchholzer Innenstadt.Im Mittelpunkt stand zum einen ein Rückblick auf die Aktivitäten der SKB in den vergangenen drei Jahrzehnten, zum anderen die Umbenennung der "Heide-Express", dem SKB-Boot für die Jugend. Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse nahm die Umbenennung mit einer Sektdusche vor und betonte, wie ungewöhnlich es sei, ausgerechnet im norddeutschen Tiefland ein Schiff zu "taufen".In der Empore ließen die Verantwortlichen danach die vergangenen 30 Jahre Revue passieren. Wie berichtet, hat die Segelkameradschaft mit ihren heute rund 100 Mitgliedern mit großem Gestaltungsmut und Zusammengehörigkeitsgefühl viel auf die Beine gestellt. Vor allem der Jubiläumstörn zum 25-jährigen Bestehen des Vereins 2013/14 über den Atlantik, durch die Karibik und zurück nach Europa ist vielen in Erinnerung geblieben. In diesem Jahr führte die Jubiläumsfahrt über mehrere Wochen in die Adria. Dort überwintert das Vereinsschiff "Heide-Witzka", bevor es im kommenden Jahr über das Mittelmeer und den Atlantik zurück nach Norddeutschland überführt wird.Emotionaler Höhepunkt der Jubiläumsfeier war die Laudatio für Vereinsgründer Volker Weidling durch Rudolf Krause. Da Krause am Veranstaltungstag verhindert war, sendete er eine Videobotschaft. Mit einem Auftritt des Heidjer Shanty Chors und dem "Danz op de Deel" ging die Jubiläumsfeier zu Ende.• Die nächste Mitgliederversammlung der SKB, zu der auch Gäste eingeladen sind, findet am Donnerstag, 1. November, ab 20 Uhr im Hotel Hoheluft (Hoheluft 1) in Buchholz-Meilsen statt. Informationen unter www.segelkameradschaft-buchholz.de