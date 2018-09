DEHOGA: Tolle Teamleistung der Jugend

Auszubildende Louisa Buschmann vom Gasthof Vossbur in Tangendorf nahm Anfang März an den Niedersächsischen Jugendmeisterschaften in Oldenburg teil. Unter dem Motto „Niedersachsen i(s)st regional!“ mussten die angehenden Restaurantfachleute neben dem theoretischen Teil unter anderem auch einen Tisch themengerecht eindecken, ein Menü fachgerecht servieren, den Nachtisch flambieren und natürlich auch ihr Wissen im Weinservice unter Beweis stellen.Louisa lieferte eine tolle Leistung ab und konnte sich über einen 4. Platz freuen. Das Team der Berufsschule Lüneburg konnte zudem den 2. Platz der Teamwertung feiern!"Die Jugendmeisterschaft war für mich ein super Erlebnis und die beste Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. Ich konnte neue Erfahrungen sammeln und viele andere Azubis, die meine Leidenschaft teilen kennenlernen.Hier bei Vossbur sind wir nicht nur ein Team, sondern eine große Familie und durch die enge Zusammenarbeit entstehen wundervolle Freundschaften. Man hat täglich die Chance, viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern zu treffen und einem stehen Arbeitsmöglichkeiten in der ganzen Welt offen. Ich liebe es zu sehen, wie glücklich und zufrieden die Gäste sind. Es macht unheimlich viel Spaß immer neue Menschen kennenzulernen, alles zugeben, um den Gästen eine tolle Feier zu gestalten und wichtige Erlebnisse mit ihnen zu teilen. In der Gastronomie ist man viel mehr als nur eine Servicekraft und steht immer mit Rat und Tat zur Seite", so Louisa Buschmann.