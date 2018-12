Brand in der Buxtehuder Altstadt: Frau mit schwerer Rauchvergiftung in Klinik geflogen

Die Feuerwehr war mit dem I. und II. Zug ausgerückt. Die Einsatzkräfte hatten die Flammen, die bereits aus dem Gebäude schlugen, schnell unter Kontrolle. Allerdings dauerte die Suche nach Brandnestern noch mehrere Stunden. Es gelang aber, ein Übergreifen des Feuers auf das gesamte Haus und benachbarte Gebäude in der Altstadt zu vermeiden.Die Mieter im ersten Stock, die erst vor wenigen Wochen eingezogen waren, kamen mit dem Schrecken davon. Ihre Wohnung wird voraussichtlich am Donnerstag wieder freigegeben.Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 150.000 Euro. Wie es zu dem Unglück kam, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dazu laufen an.