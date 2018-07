Kutenholz: Großfeuer bedrohte Flüchtlingsunterkunft und Düngemittelfabrik

Als die ersten Feuerwehren am Unglücksort eintrafen, standen die beiden Hallen bereits in Flammen. Durch den schnellen und großangelegten Löschangriff verhinderten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Gebäude- Zudem stellte sich heraus, dass entgegen der anfängliche Befürchtung keine Düngemittel in den brennenden Hallen gelagert worden war. Der Brand war nach etwas mehr als 45 Minuten unter Kontrolle.