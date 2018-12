Buxtehude: "Ein riesiges Dankeschön im Namen der Hunde "

Randy Mau berichtet über Erfolg bei Buxtehuder Weihnachtsmarkt

Von einer tollen Bilanz nach ihrem "Hüttenzauber" auf dem Buxtehuder Weihnachtsmarkt am Sonntag erzählt Initiatorin Randy Mau: Eine Summe von mehr als 1.000 Euro sei durch den Verkauf der Sachspenden und durch weitere Geldspenden zusammengekommen. "Wir hatten auch eine geschlossene Spendendose aufgestellt, die ich direkt nach dem Verkauf an ,ProDogRomania' geschickt habe", sagt Randy Mau. Die Spendenhöhe sei aber noch nicht bekannt.Wie berichtet, hatte die Buxtehuder Tierschützerin im Namen des Vereins "ProDogRomania" auf dem Buxtehuder Weihnachtsmarkt einen Stand organisiert und um Sachspenden gebeten. Der Erlös fließt dem Verein zu, der davon in rumänischen Tierheimen Doppelhütten für Hunde kauft. Gerade im bitterkalten rumänischen Winter sind diese Hütten für die Hunde überlebenswichtig, vor allem für alte, kranke und schwache Tiere."Ein großartiges Ergebnis, wir bedanken uns bei allen Spendern", fügt Randy Mau an. Besonders gefreut habe sie sich über zwei Unterstützer, die noch während des Standaufbaus vorbeikamen und "eine sehr großzügige Summe" beigesteuert hätten.Neben dem Verkauf war Randy Mau gemeinsam mit ihrem Team an dem Tag mit Standbesuchern ins Gespräch gekommen und hatte über die Arbeit des Tierschutzvereins und die Zustände in rumänischen Tierheimen berichtet.Am Stand kam auch Hündin "Mina" mit ihren neuen Besitzern vorbei: Sie stammt aus einem rumänischen Tierheim und durfte mit einem der gespendeten, selbst gemachten Nicki-Tücher nach Hause gehen.• Übrigens: Randy Mau hat so viele Sachspenden für ihren "Hüttenzauber" erhalten, dass einiges davon übrig geblieben ist. Die Buxtehuderin wird alles auf einer Internetplattform einstellen, um weitere Spenden für "ProDogRomania" zu bekommen. Wer interessiert ist, kann sich mit Randy Mau per E-Mail (randymau21@gmx.de) oder Handy (0176 - 62109848) in Verbindung setzen.