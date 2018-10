Das ist die Zukunft der Zahnmedizin: Dr. Dr. Steffen Hohl berichtet von Symposium in Las Vegas

Doch auch die Buxtehuder Zahnärzte wurden auf dem Symposium inspiriert: "Die Zahnmedizin wird durch die digitalen Möglichkeiten immer sanfter für den Patienten", so Anne-Sofie Hohl. Die gesamte Planung von Zahnersatz erfolgt digital, nicht einmal ein Abdruck des Gebisses müsse heute noch am Patienten erfolgen. "Wir nutzen in unserer Praxis aktuell noch verschiedene Geräte für die Messung, doch in Las Vegas wurde eine Weltneuheit vorgestellt: ein Gerät, das dreidimensionales Röntgen und dreidimensionales Scannen vereint", ist die Zahnärtzin begeistert. "Damit kann mit einer einzigen Messung der gesamte Kiefer virtuell abgebildet werden." Schon der nächste Gewinner der Aktion "Lachen gesucht" profitiert von der digitalen Methode: Dreidimensionales Röntgen und Scannen des Kiefers und Erstellen eines Provisoriums, ohne dass der Patient bisher angefasst wurde. Beim Einsetzen des Provisoriums muss er dann allerdings doch den Mund öffnen. "Der Patient weiß schon vorher, wie er mit den neuen Zähnen aussehen wird. Es gibt keine Überraschungen mehr", sagt Dr. Dr. Steffen Hohl.(wd). Die Kampagne Lachen gesucht, die von Dr. Dr. Steffen Hohl und seiner Frau Anne-Sofie im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde, um Bedürftigen zu einer umfassenden Zahnsanierung zu verhelfen, geht jetzt in die zweite Runde: Bewerber können sich unter www.lachengesucht.de bewerben.