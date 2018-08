Eine starke Mannschaft: Seit 125 Jahren für ihre Mitmenschen im Dienst: die Harsefelder Feuerwehr

Zusätzlich zu den aktiven Einsatzkräften gehören mit der Jugendfeuerwehr und der Altersabteilung jeweils rund 20 weitere Mitgliedern mit zur Harsefelder Feuerwehr. Weitere 100 fördernde Mitglieder unterstützen die Kameraden und ihre zahlreichen AktionenEine große Mannschaft also, die in diesem Jahr gemeinsam feiert und auf eine 125-jährige, ereignisreiche Geschichte zurück blickt. Ganz aktuell steht jetzt die Schlagernacht XXL in der Eissporthalle auf dem Jubiläumsprogramm (siehe Kasten).Sie werden die Eissporhalle am Samstag, 11. August 2018, zum Kochen bringen: Das hat Jürgen Drews, Stargast der XXL Schlagernacht in Harsefeld, bereits versprochen. Gemeinsam mit Anna Maria Zimmermann wird der "König von Mallorca" im Jubiläumsjahr der Feuerwehr so richtig für Stimmung sorgen.Zu der Mega-Veranstaltung laden die Feuerwehr Harsefeld und Veranstalter Klaus Eckhoff gemeinsam ein. Einlass ist ab 19 Uhr.Weitere Stimmungskanonen bei der Schlagernacht sind die Sängerin Kate van der Weck und das DJ Ötzi-Double Kay Christiansen. Zwischen den Auftritten heizt DJ Höker den Partygästen ein.Karten gibt es an der Abendkasse für 34,50 Euro, oder im Vorverkauf für 29,50 Euro bei den Volksbanken Harsefeld, Bargstedt und Apensen sowie unter www.Grandticket.de