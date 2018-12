Festliches Einkaufen - Nightshopping mit Weihnachtsstimmung in Harsefeld

sc. Harsefeld.

Wer schon mal die ersten Weihnachtsgeschenke kaufen wollten, der war beim Nightshopping in Harsefeld genau richtig! Bis spät in den Abend öffneten die Geschäfte im Ort für alle nächtlichen Shopper ihre Türen und boten Prozente und andere Aktionen für ihre Kunden an. Für ein gemütliches Ambiente sorgten die vielen geschmückten Ladenfenster, die zum bummeln einluden.Auch die neue Weihnachtsbeleuchtung in der Marktstraße trug zur festlichen Stimmung des Shopping Abends bei. Im Zentrum auf dem Marktplatz trafen sich die Harsefelder und Besucher am Imbiss- und Getränkestand, um sich bei einem Glühwein, Punsch oder Lumumba aufzuwärmen, die Atmosphäre zu genießen und Freunde und Bekannte zu treffen.Lilly (9) und ihre Mutter Birgit Voß sind mit einem Punsch in der Hand auf der Marktstraße unterwegs und genießen die neue Weihnachtsbeleuchtung. Die beiden Harsefelderinnen sind auf dem Weg zu Quast, "um Schleich-Tiere zu kaufen", freute sich Lilly. Sie habe sich extra ihre Haare für diesen Ausflug geglättet. Auf die Adventszeit freut sich Lilly am meisten.In der S+R Bücherstube packten die Mitarbeiterinnen fleißig Geschenke ein. "Seit 20 Uhr ist der Laden voll", erzählte Anne Allers. Viele humorige Weihnachtsbücher und Bücher zum Vorlesen für den heiligen Abend, sowie die E-Book Aktion gehen besonders häufig über die Ladentheke.