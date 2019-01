Nachwuchs-Brandschützer haben neuen Jugendwart

Jahresversammlung der Harsefelder Jugendfeuerwehr

Ein neuer Jugendwart betreut die Harsefelder Nachwuchs-Brandschützer. Andreas Hoffmeister löst Hendrik Müller ab, der das Amt kommissarisch innehatte. Hoffmeister und sein Vorgänger moderierten jetzt gemeinsam die Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr im Harsefelder Gerätehaus. Auf der Zusammenkunft, an der auch einige Eltern teilnahmen, hatte der Feuerwehrnachwuchs eine wichtige Entscheidung selber zu treffen: Die Jugendlichen wählten Janna Schweizer aus Ruschwedel zu ihrer neuen Sprecherin. Janna gehört bereits seit 2014 der Harsefelder Jugendfeuerwehr-Gruppe an.Auf der Versammlung präsentierten zwei der jungen Feuerwehrleute ihren Kameraden einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr. Zu den Höhepunkten 2018 zählte die Teilnahme am Kreisjugendlager in Ostfriesland. Erneut konnte in der Gruppe Nachwuchs für die Einsatzabteilung rekrutiert werden: Zwei gut ausgebildete Jugendliche traten in den aktiven Dienst ein. Insgesamt haben die drei Jugendfeuerwehr-Gruppen in der Samtgemeinde Harsefeld 60 Mitglieder.Samtgemeindejugendwart Andre Tomfohrde bedankte sich bei der komplett neuen Betreuermannschaft für die hervorragende Arbeit. Der bisherige kommissarische Jugendwart Müller hob in seinem Schlusswort hervor, dass die Arbeit während seiner beruflich bedingten häufigen Abwesenheit weiter gut gelaufen sei. Er übergab den symbolischen Staffelstab und die Unterlagen mit den besten Wünschen an den neuen Jugendwart.