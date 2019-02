Cassian springt ins Finale

Höher, weiter, schneller - für Cassian Bürke (Foto) kein Problem. Der 15-Jährige überwand fliegend jedes Hindernis im Parcours der RTL-Trampolin-Show "Big Bounce" und zog mit Bestzeit in das Finale ein.Cassian rauschte in knapp über einer Minute durch den fünf Meter hohen Parcours und sprang damit deutlich an die Spitze des Teilnehmerfeldes. Damit setzte sich der Harsefelder Schüler in der Vorrunde im Taktik- sowie im Hochparcours als einer der jüngsten Teilnehmer gegen seine Mitstreiter durch und springt nun am Freitag, 8. März, um 20.15 Uhr auf RTL um die Siegesprämie von 100.000 Euro. Cassian muss sich im Finale der besten 42 Kandidaten gleich in mehreren Runden beweisen und weiterkommen. Er sagt, er sei überwältigt von dem positiven Feedback.