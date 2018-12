Glückwunschkarte an jedes Geburtstagskind

Harsefelder Pastoren starten Gratulations-Aktion

Alle Harsefelder, die der evangelisch-lutherischen Kirche angehören, erhalten im neuen Jahr garantiert Geburtstagspost. Die drei Pastoren Hanna und Axel Rothermundt sowie Hermann Heinrich haben sich für 2019 vorgenommen, den knapp 5.500 Gemeindemitgliedern eine Glückwünschkarte zum Geburtstag zu schicken. "Allen, vom einjährigen Kleinkind bis zum 105-jährigen Senioren, gratulieren wir mit schriftlichen Segenswünschen", sagt Pastor Heinrich.Der Geburtstagsgruß ist verbunden mit einer Einladung zu einem Gottesdienst. Dort wird für das "Geburtstagskind" dann ein Segen gesprochen. Im Anschluss gibt es im Gemeindehaus Kaffee und Cookies. "Es ist ein langgehegter Wunsch von uns, sämtliche Mitglieder unserer Kirchengemeinde zu erreichen", sagt Heinrich.Es soll eben jeder angesprochen werden - auch diejenigen, die nicht aktiv am Gemeindeleben teilnehmen, so der Pastor: "Wir möchten zeigen, dass wir an alle denken." Aber jeden persönlich zu besuchen, sei eben nicht möglich. "Unser Zeitbudget ist begrenzt und es ist fraglich, ob sich jeder darüber freut, wenn an seinem Geburtstag der Pastor vor der Tür steht."