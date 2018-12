22 Geschäfte sind dabei

Bürger- und Gewerbeverein organisiert zum ersten Mal einen „Lebendigen Adventskalender“.

Eine Premiere in Jesteburg! Die Mitglieder des Bürger- und Gewerbevereins laden zum ersten Mal zu einem "Lebendigen Adventskalender" ein."In der Hektik der vorweihnachtlichen Zeit vergessen wir sehr schnell, wie schön die Adventszeit sein kann", sagt Paul-H. Mojen, Vize-Vorsitzender des Bürger- und Gewerbevereins. "Wir wollen in diesem Jahr dazu beitragen, diese Tage besinnlicher zu erleben und mit anderen Gemeinschaft zu pflegen und Zeit zu teilen."Den Mitgliedern des Bürger- und Gewerbevereins ist es gelungen, 22 Jesteburger Geschäftsleute dafür begeistern, sich an einem "Lebendigen Adventskalender" zu beteiligen. Los geht es am Samstag, 1. Dezember, auf dem Jesteburger Weihnachtsmarkt. An den darauf folgenden Tagen wird jeweils um 18.30 Uhr ein anderes "Türchen" entlang der Hauptstraße "geöffnet". "Für etwa 15 bis 20 Minuten gibt es dort ein kleines Programm", so Mojen. Vielleicht eine kleine Leckerei - oder es wird ein Getränk ausgeschenkt.Die kleinen Aktionen sind kostenlos. Die Teilnehmer werden lediglich gebeten, einen eigenen Becher mitzubringen. Da die Veranstaltungen auch draußen stattfinden können, ist warme Kleidung zu empfehlen. Welche Geschäfte sich beteiligen steht auf dieser Seite. Jedoch nicht, was jeweils geschieht. "Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen", so Mojen.Das letzte Türchen des "Lebendigen Adventskalenders" öffnet sich am Montag, 24. Dezember, in der St. Martins-Kirche im Rahmen eines Gottesdienstes.1. Dezember: Bürger- und Gewerbeverein (auf dem Weihnachtsmarkt, etwa 16.30)2. Dezember: Café Book (Kirchweg 3)3. Dezember:: Jesteburg Touristik (Hauptstraße 24)4. Dezember: Nordheide-Bauelemente (Brückenstraße 23)5. Dezember: Berg & Tal (Hauptstraße 7)6. Dezember: Gilbert Studios (Hauptstraße 31)7. Dezember: Herzstückchen (Brückenstraße 13)8. Dezember: Concordia Versicherung (Harburger Straße 4-6) - mit Unikate Immobilien9. Dezember: Café Alte Sägerei (Am Stubbenhof 2)10. Dezember: Jesteburger Buchladen (Hauptstraße 70)11. Dezember: Knackig-Frisch (Harburger Straße 4-6)12. Dezember: Hörstudio Weghenkel (Brückenstraße 13)13. Dezember: Haarstudio Manuela Pieper (Hauptstraße 12)14. Dezember: Seniorenwohnpark Haus A (Bergweg 1-7)15. Dezember: SP Minke (Hauptstraße 75)16. Dezember: Erdtmann Immobilien (Hauptstraße 77)17. Dezember: Förster‘s Hus (Hauptstraße 41)18. Dezember: Gold Ullrich (Hauptstraße 68)19. Dezember: Manufaktur Sehen Resch (Brückenstraße 13)20. Dezember: Computex (Hauptstraße 80)21. Dezember: Werbeartikelpunkt Mojen (Harburger Straße 4)22. Dezember: Horsch & Huebscher (Hauptstraße 76) - ehemals Jesteburger Mühle23. Dezember: Café Mokkasin (Lindenstraße 6)24. Dezember: St. Martins-Kirche (Kirchweg 10)