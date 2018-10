Jesteburg erstrahlt im Lichterglanz

Das "Jesteburger Lichtermeer" findet am 1. November zum fünften Mal statt.

Diese Geschäfte sind dabei

Es ist eine der beeindruckendsten Veranstaltungen der vergangenen Jahre in Jesteburg! Tausende Kerzen, Fackeln, LED-Lampen und Windlichter tauchen den kleinen Ort in der Nordheide in ein wundervolles Licht. Das Jesteburger Lichtermeer wollten sich zuletzt viele hundert Besucher nicht entgehen lassen.Und auch 2018 soll sich dieses Spektakel wiederholen. Am Donnerstag, 1. November, werden ab 17 Uhr zahlreiche Schaulustige dicht gedrängt vom Ortseingang an der Bahnbrücke an der Harburger Straße bis hin zur Brückenstraße durch den Ort bummeln und sich vom Lichterglanz faszinieren lassen.Die Lichter-Premiere fand übrigens schon 2014 statt. Damals beteiligten sich bereits mehr als 20 Geschäfte an der Auftakt-Veranstaltung. Einzige Kritik damals: Der Bürger -und Gewerbeverein (damals noch GeWerbekreis) wurde nicht beteiligt. Doch statt im Groll zurück zu schauen, suchten die Kaufleute das Gespräch. Heraus kam eine Kooperation, bei der unter anderem das große GeWerbekreis-Netzwerk zum Einsatz kam. Mit Erfolg - an der zweiten Auflage beteiligten sich mehr als 40 Jesteburger Geschäfte.Auch diesmal hilft der Verein wieder, in dem er die Kosten für Flyer und Plakate übernommen hat.Besonders gut kam bei den zahlreichen Besuchern bei den vorangegangenen Veranstaltungen an, dass nahezu alle Geschäfte in dem Nordheide-Ort geöffnet hatten und zudem kleine Aktionen für ihre Kunden anboten. Beispielsweise gab es Glühwein-Ausschank, Teeproben und - das kam besonders gut bei den Kindern und Jugendlichen an - Marshmallows durften gegrillt werden. Im Café Alte Sägerei haben die Besucher etwa die Möglichkeit, am Lagerfeuer einen Glühwein zu trinken und Stockbrot oder Wurst über dem Feuer zu halten. Vielleicht schaut sogar jemand vorbei, der die Besucher mit seiner Gitarre unterhält?"Wir würden uns freuen, wenn sich alle Jesteburger - insbesondere diejenigen, die entlang der Hauptstraße wohnen - sich an der Veranstaltung beteiligen und zahlreiche Lichter oder Kerzen vor die Tür oder ins Fenster stellen", sagt Edmund Minke vom Bürger- und Gewerbeverein. Das Motto lautet: "Wir sind dabei! - Sind Sie es auch?"• Concordia Versicherung Andreas Kroll• Knackig + Frisch• Erdtmann Immobilien• SP: Minke• Computex Wolfgang Bertram• Jesteburger Mühle• Sonnenstudio Jesteburg• Eiscafé Marinelli• Jesteburg Buchladen• TUI Reisebüro• Gold- und Silberankauf Jan Ullrich• Unser kleines Hanflädchen• Gilbert Studios• Café Mokkasin• CaféBook• Haarstudio Pieper• Optiker Meins• Berg und Tal• Parfümerie Unique• Herzstückchen Jesteburg• Hörstudio Weghenkel• Resch Manufaktur Sehen• Café Alte Sägerei