Kramp-Karrenbauer als Ehrengast

CDU-Parteivorsitzende spricht auf dem Hanstedter Neujahrsempfang.

Große Freude herrscht bei den Mitgliedern des Hanstedter CDU-Ortsverbands: Dem Vorsitzenden Necdet Savural ist es gelungen, für den Neujahrsempfang am Donnerstag, 10. Januar, ab 17.30 Uhr die neue Partei-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer einzuladen. Sie wird im Zuge eines Grünkohl-Essens im Ringhotel Sellhorn zu den Gästen sprechen."Wir sind schon etwas stolz, dass sich unsere Parteivorsitzende die Zeit nimmt, unseren kleinen Ortsverband zu besuchen", freut sich Savural. Bereits Anfang des Jahres hatte er Kontakt zu Kramp-Karrenbauer aufgenommen - damals war sie noch Generalsekretärin. Von einer ersten Absage ließ sich Savural nicht entmutigen und blieb am Ball. Während einer Konferenz im Spätsommer, zu der die Ortsverbands-Vorsitzenden eingeladen waren, erneuerte er seine Einladung persönlich. Kurz vor Weihnachten kam nun die Terminbestätigung.Außer Kramp-Karrenbauer werden voraussichtlich noch Michael Grosse-Brömer (Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion) und der stellvertretende Ministerpräsident Bernd Althusmann an dem Empfang teilnehmen.• Der Empfang ist öffentlich. Interessenten können sich noch bis zum 3. Januar bei Savural anmelden - telefonisch unter 04185-4655 oder via E-Mail an n.savural@cduplus.de. Die Plätze sind begrenzt. Es wird um eine Kostenbeteiligung für Essen und Getränke in Höhe von 25 Euro gebeten.