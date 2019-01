Es ist wieder was los im Jugendblockhaus Hammah

Nach Renovierung jetzt jeden Mittwoch Nachmittag geöffnet



Mehr als ein Jahr war das Jugendblockhaus Hammah, Am Sportplatz 5, geschlossen. Die Durststrecke ist jetzt vorüber: Am Mittwoch, 6. Februar, öffnet der beliebte Treffpunkt für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren wieder. Dann gibt es jeden Mittwoch zwischen 15 und 18.30 Uhr ein wechselndes Programm. "Ich freue mich auf die Kids", sagte Jugendpflegerin Jessica Wudke, die nach ihrer Elternzeit jetzt in Teilzeit ins Jugendblockhaus Hammah zurückkehrt.Am Eröffnungs-Mittwoch wird es noch kein festes Programm geben. Kinder und auch Eltern sind zum Klönen und Spielen eingeladen. Dabei kann auch das frisch renovierte Blockhaus bestaunt werden. Denn in den vergangenen Monaten wurden nicht nur die Wände vom versierten Team "Die vier Renovierer" aus Hammah frisch gestrichen und unter dem Dach ein geschlossener Abstellraum für die Materialien der Jugendkonferenz geschaffen. Es entstand auch eine neue Küchenzeile sowie eine neue Einrichtung mit schicken Möbeln. Die alten Graffiti sind von den Wänden verschwunden. "Die Kinder und Jugendlichen dürfen sich trotzdem künstlerisch ausleben", sagt Jessica Wudke. "Allerdings jetzt auf großen Leinwänden, die wir aufhängen und dann immer wieder auswechseln können." Sie freut sich besonders über die neue Küche, in der jetzt genug Platz ist, um mit den Kindern zu kochen oder zu backen.Ab Mittwoch, 13. Februar, wird es dann jeden Mittwoch Nachmittag im Jugendblockhaus Hammah ein wechselndes Programm für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren geben (s. Kasten). "Solange die Stelle des Jugendpflegers noch vakant ist, ist leider nicht mehr möglich", sagt Jessica Wudke. Die Gemeinde Hammah sucht seit Längerem nach einer Fachkraft für 20 Wochenstunden. Dann könnte das Haus auch an anderen Wochentagen öffnen.Das bietet Jessica Wudke in den kommenden Wochen jeden Mittwoch an:13. Februar: Freundschaftsbücher basteln20. Februar: Pizza backen27. Februar: Brettspiele-Nachmittag6. März: Film-Nachmittag13. März: Kicker-Turnier20. März: Waffeln backen27. März: Porzellanmalerei3. April: Osterkarten und Deko basteln