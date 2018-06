Jetzt mit Büchern für die Ferien eindecken

Große Auswahl an Urlaubslektüre und Schulbüchern bei "Buch + Papier Peschel"



Hochkonjuktur im Himmelpfortener Fachgeschäft "Buch + Papier Peschel" an der Hauptstraße 28: "Viele Kunden decken sich zurzeit mit Urlaubslektüre ein", sagt Inhaber Lothar Kraatz. Zudem besorgen Familien mit Schulkindern häufig schon jetzt Schulbücher und Schulbedarf für das kommende Schuljahr. Auf Wunsch übernimmt das Peschel-Team hier den kompletten Service. Eltern oder Schüler geben ihre persönliche Schulbedarfsliste im Laden ab und können wenig später ihr komplettes Paket entgegen nehmen. Und sowohl bei der Schul- als auch bei der Freizeitlektüre gilt: Was nicht auf Lager ist, wird innerhalb von nur 24 Stunden bestellt."Die örtlichen Schulen haben uns bereits die Bücherlisten für das kommende Schuljahr zukommen lassen", erzählt Lothar Kraatz. "So wissen wir genau, welche Literatur in welcher Auflage benötigt wird." Des weiteren bietet "Buch + Papier" eine riesige Auswahl an Büro- und Schreibbedarf. Das Spektrum reicht von Füllern und Stiften über Hefte und Schreibblöcke bis zu Schülerkalendern, Buchumschlägen, Federtaschen und Turnbeuteln. Für Schulanfänger gibt es Schultüten sowie kleine Geschenke zum Befüllen der Tüte.In der Abteilung für Urlaubslektüre berät Mitarbeiterin Lena Wegner zu Neuerscheinungen und Klassikern. "Sehr unterhaltsam ist beispielsweise der neue Roman von Petra Hülsmann ,Wenn's einfach wär, würd's jeder machen'", sagt Lena Wegner. "Beliebt sind zurzeit auch Romane, die sich mit der deutschen Geschichte befassen, zum Beispiel ,Töchter einer neuen Zeit' von Carmen Korn oder ,Das Lied der Störche' von Ulrike Renk." Als hintergründigen Krimi empfiehlt die Literaturexpertin "Kaltenbruch" von Michaela Küpper. Die Geschichte handelt von einem Mord und seinen vielschichtigen Hintergründen.Weil auch Kinder und Jugendliche in den Ferien gern lesen, hält das Peschel-Team eine große Auswahl an Büchern vom ersten Lesen bis zum Jugendkrimi bereit. Rätselbücher für die Jüngeren sowie Rätselhefte für Erwachsene runden das vielfältige Freizeitangebot ab.• Fragen beantwortet das Peschel-Team gern unter Tel. 04144-4999