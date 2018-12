Jeder Einkauf ein Erlebnis

Edeka Tiedemann setzt auf regionale Produkte und viele Geschenkideen für Weihnachten



Der Dezember ist der Monat der besonderen Einkäufe. In dieser Zeit werden viele besondere Leckereien für die Advents- und Weihnachtszeit sowie Geschenke für Heiligabend besorgt. Gut beraten ist, wer all diese Einkäufe bei Edeka Tiedemann in Oldendorf erledigt. Der Frischemarkt an der Hauptstraße 15 sowie die Edeka Tiedemann Drogerie an der Hauptstraße 28 halten eine große Auswahl bereit und bieten dazu fachkundige und freundliche Beratung."Neben der großen Auswahl und der Kompetenz rund um unser Sortiment ist uns Regionalität besonders wichtig", sagt Edeka-Kaufmann Michael Tiedemann. "Schon mit unserem Edeka-Sortiment bieten wir viele Waren, die in Norddeutschland produziert werden. Das ergänzen wir durch Produkte, die direkt aus dem Landkreis Stade oder sogar aus der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten kommen." Dazu gehören z.B. Kartoffeln von Bauer Helmke aus Oldendorf, Äpfel vom Obsthof König aus dem Alten Land, Mettwurst von der Fleischerei Düwer aus Steinkirchen, Spirituosen der Brennerei Ulex aus Neuhaus/Oste und Milchprodukte von der Lamstedter Molkerei. "Viele der Artikel sind auch eine schöne Geschenkidee für die Advents- und Weihnachtszeit", sagt Michael Tiedemann. "Dazu gehören z.B. Whisky-Mettwurst von Düwer oder ,Tiedemann's Wintertropfen' von Ulex, ein Haselnuss-Krokant-Likör, der exklusiv für unseren Markt und für die Weihnachtszeit produziert wird." Gern stellt das Tiedemann-Team auch individuelle Präsentkörbe zusammen.Jede Menge schöne und nützliche Dinge gibt es in der Edeka Tiedemann Drogerie gegenüber des Frischemarktes. Das Fachgeschäft wurde im September umgebaut und das Sortiment den aktuellen Kundenwünschen angepasst. "Unter anderem haben wir unsere Auswahl an Kneipp-Produkten stark vergrößert", sagt Fachverkäuferin Maria Gerasch. "Erweiterungen gab es zudem bei Babynahrung, Kurzwaren, Haaraccessoires und Hautpflegeprodukten." Passend zur Weihnachtszeit hält sie für ihre Kunden Pflege- und Duftsets, z.B. von Mexx, Adidas, Dove oder Nivea in hübschen Dekoboxen bereit. "Mein Geschenktipp ist ein Fotopräsent", verrät Maria Gerasch. "Mit unserem Cewe-Service lassen sich ganz persönliche Geschenke vom Fotokalender über Fototassen, Foto-Schneekugeln oder Foto-Smartphonehüllen anfertigen."• Für die Festtage nimmt das Edeka-Team ab sofort an der Theke Bestellungen vom saftigen Braten bis zum cremigen Käsefondue entgegen.