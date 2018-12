"Der Weg muss sich lohnen"

"Die Gemeinde Rosengarten hat wunderschöne Spielplätze", sagt Alina Kibbel, Koordinatorin des Bündnis für Familie, "Aber oft sind die Spielplätze nur in der unmittelbaren Umgebung bekannt. Das wollen wir ändern." Deshalb haben sich Kibbel und eine Gruppe von Eltern daran gemacht, eine Spielplatzkarte zu entwerfen. 19 Spielplätze gibt es in der Gemeinde Rosengarten, hinzu kommen Bolzplätze, Skateranlagen und Senioren-Fitnessgeräte. Die Arbeitsgruppe hat diese Freizeitgelände besucht, bewertet und katalogisiert.Die Spielplatzkarte liegt im Rathaus aus und ist online unter www.gemeinde-rosengarten.de abrufbar. Spielplätze sind ebenso wie Sportanlagen, Skateranlagen und Seniorensportgeräte mit einem kleinen Fähnchen auf einem Lageplan markiert, zusätzlich gibt es kurze Beschreibungen. Der Spielplatz am Hainbuchenweg in Neu-Eckel ist zum Beispiel ideal zum Fangen und Fußball spielen, während in Iddensen auf dem Spielplatz Treppenberg die Seilbahn die Zeit wie im Flug vergehen lässt. "Spielplätze müssen heutzutage eine hohe Attraktivität aufweisen, damit sie überhaupt genutzt werden", sagt Alina Kibbel. "Dabei ist es ist so wichtig, dass Kinder sich bewegen und sich ausprobieren.""Der Weg zum Spielplatz muss sich für Kinder und Eltern lohnen", so Kibbel. Auf dem Spielgelände müssen andere Geräte stehen, als sich im heimischen Garten befinden. Daran arbeitet sie derzeit mit der Verwaltung. Gemeinsam wurde ein Konzept erstellt, nach dem die Spielplätze überarbeitet werden sollen. Dabei soll jeder Spielplatz seinen eigenen Charakter erhalten, und sich von den anderen Spielplätzen abheben. Den Anfang macht der Spielplatz "Am Vierberg" in Emsen.Noch braucht es ein wenig Fantasie, um sich dort ein Spielparadies vorzustellen. Alle Spielgeräte wurden abgebaut, der Boden ausgehoben. Der Grund: "Es gab hier große Probleme mit der Entwässerung. Bei Regen stand der Spielplatz ständig unter Wasser", berichtet Kibbel. Die Gemeinde hat jetzt Drainagerohre verlegt, über die das Wasser ablaufen soll. Wo früher Fußballtore, Basketballkorb und Schaukel standen, herrscht derzeit Leere. Die Geräte waren laut Kibbel ohnehin abgängig. "Jetzt haben wir einen leeren Platz, den wir neu gestalten können."Die Koordinatorin des Bündnis für Familie möchte Spielplätze mit Ausflugscharakter schaffen, an denen Kindern und Eltern gemeinsam einen Nachmittag im Freien verbringen. Dazu gehören Sitzgelegenheiten und Tische zum Picknicken ebenso wie die Spielgeräte. "Dieser Spielplatz befindet sich in der Nähe eines Waldes, von hohen Eichen umgeben - da liegt ein Kletterpfad nahe", so Kibbel. Denkbar wären auch eine Netzschaukel, Spielhütten oder ein Rutschenturm. "Jetzt müssen wir schauen, was passt auf die Fläche, was ist finanziell möglich", sagt die Koordinatorin. Sie hofft, dass passend zum Start der Spielsaison im Frühjahr die Spielgeräte aufgebaut sind. Dann soll der Spielplatz "Am Südhang" in Sieversen erneuert werden. "Spielplätze bringen nur etwas, wenn sie auch regelmäßig von den Kindern genutzt werden. Das möchten wir erreichen."