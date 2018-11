Achtzehn Männer und Frauen aus der Samtgemeinde Horneburg haben kürzlich ihren "Truppmann 1"-Lehrgang erfolgreich abgeschlossen und unterstützen künftig die Einsatzabteilungen der Feuerwehren in der Samtgemeinde Horneburg. Die neuen Feuerwehrleute wurden u.a. in Erster Hilfe, Feuerwehrtechnik, Brandbekämpfung und in der Technischen Hilfeleistung ausgebildet.In zwei Jahren müssen sich die Einsatzkräfte der "Truppmann 2"-Prüfung unterziehen. Bis dahin werden sie in den Ortswehren praktisch weiter ausgebildet.