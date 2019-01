Tag des Ehrenamts in Oldendorf

Für herausragendes Engagement für ihre Heimatgemeinde zeichnete die Gemeinde Oldendorf jüngst zahlreiche Ehrenamtliche im Landgasthof Heins in Oldendorf aus. Bürgermeister Johann Schlichtmann betonte beim Tag des Ehrenamts, dass es um die Vereinslandschaft gut bestellt sei. Anders als in der Nachbargemeinde Himmelpforten habe sich in Oldendorf bisher kein einziger Verein auflösen müssen, weil sich kein geschäftsführender Vorstand mehr fand.Gleichwohl sei es überall schwierig, Ämter neu zu besetzen. Schlichtmann hoffe, dass dies in Zukunft weiter gut gelingen werde.Besonders hervor hob er die aufopferungsvolle Arbeit des Arbeitskreises Asyl, der eine großartige Unterstützung für die Verwaltungsmitarbeiter aus dem Rathaus sei.Auch den Mitarbeitern des DRK-Ortsverbandes sprach Schlichtmann seine Hochachtung aus und verurteilte gleichzeitig diejenigen, die Altöl und Chemikalien in den Altkleidercontainern entsorgen und so die Gesundheit der Ehrenamtlichen gefährden.Im Namen der Gemeinde bedankte sich der Bürgermeister zudem bei allen, die den Bauhof beim Pflegen der Beete, Spielplätze und anderer öffentlicher Flächen helfen.Eine Bereicherung für die Gemeinde sei das Kinder-Kettenkarussell, dass Joachim Rötting vom Verein für Kultur- und Heimatpflege Oldendorf und Umgebung in Polen entdeckte und für den Einsatz bei diversen Festen fit machte. Die Gemeinde sei weiter auf der Suche nach Personen, die das Karussell in Zukunft aufbauen, bedienen und wieder abbauen.Auch für die Durchführung diverser Sportveranstaltung können die Gemeinde jede helfende Hand gebrauchen. Leider erfolge auf konkrete Anfragen oft nur wenig Resonanz, so Johann Schlichtmann. Er wünsche sich in dieser zeit der Optimierung, Flexibilisierung und Individualisierung an manchen Stellen wieder mehr soziales Miteinander und Empathie.• Besonders geehrt wurden:: (viele Jahre 1. Vorsitzende des Kirchenvorstandes der Kirchengemeinde St. Martin und Mitglied im Förderverein für die hauptamtliche Jugendarbeit in der Samtgemeinde Oldendorf): (seit 42 Jahren Mitglied der Ortsfeuerwehr, davon 17 Jahre im Kommando): (Mehr als zehn Jahre Kassenwartin im Verein für Kultur- und Heimatpflege Oldendorf): (engagiert im DRK-Ortsverein seit 1968): (engagiert im DRK-Ortsverein seit 1978): (engagiert gegen die illegale Abfallentsorgung an den Containern am Friedhof): (engagiert im Bürgerbusverein Osteland): (Arbeit im Garten des Brunkhorst'schen Huus): (Einsatz am Brunkhorst'schen Huus)