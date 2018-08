XXL-Schlagerstimmung auch ohne Jürgen Drews

Großer Schock für das Organisations-Team der XXL-Schlagernacht anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Feuerwehr in Harsefeld. Haupt-Act Jürgen Drews hatte am Samstagmittag kurzfristig aus Krankheitsgründen abgesagt. Ortsbrandmeister Olaf Jonas und seine Mitstreiter waren sichtlich nervös, als sie den rund 1.500 Besuchern die Hiobsbotschaft übermittelten. Doch die Schlager-Fans ließen sich die gute Laune nicht verderben und feierten eine tolle Party in der Eissporthalle mit vielen Stars. Mehr dazu lesen Sie am Mittwoch im WOCHENBLATT sowie ab Dienstagabend online.