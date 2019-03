Chancen auf das Bundesfinale

"Das ist schon eine kleine Sensation", sagt Tamara Wenk. "Wir als kleiner Verein - und dann diese Platzierungen." Die Ballerinas der Ballettlehrerin und Abeilungsleiterin im TVG Drochtersen überraschten beim Hamburger Regionalwettbewerb mit ersten und zweiten Plätzen. Das Tanzduo mit Sunny Meyer und Anna Mehlis überzeugte mit ihrem Nationaltanz die Jury so sehr, dass ein Start beim Bundesfinale in München anstehen könnte. Wenck: "Das ist so etwas wie eine deutsche Meisterschaft." Hintergrund: Spätestens bis innerhalb einer Woche nach Ende aller Regionalwettbewerbe entscheidet das Organisationskomittee, welche Tänze zum deutschen Ballettwettbewerb vom 11. bis 14. April nach Fürstenfeldbruck bei München eingeladen werden. Wenck: "Die Punktzahl muss stimmen. Warten wir es ab."Mit einem ersten Platz in der Kategorie Kinder überzeugte auch der TVG-Nachwuchs: Für ihre Polka-Interpretation gab es viel Beifall. Zur Formation gehören: Fiona Lüthje, Leandra Buck, Sina Horwege, Jana Engler, Marie Schmitz, Lilli Jungclaus und Leonie Schlemminger.