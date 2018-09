Pkw unter Lkw geschoben - mehrere Schwerverletzte

Erneut schwerer Unfall auf der A1 zwischen Maschen und Harburg

. Ein erneuter schwerer Verkehrsunfall auf der A1, Richtungsfahrbahn Hamburg, hat am Dienstagmittag für einen Großeinsatz für die Feuerwehr sowie den Rettungsdienst aus dem Landkreises Harburg und Hamburg gesorgt. Gegen 13.15 Uhr hatte kurz vor der Anschlussstelle Harburg ein Klein-Lkw einen Pkw unter das Heck eines davor befindlichen Sattelzugs geschoben. Der PKW wurde bei dem Unfall vollständig zerstört - Großalarm.Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren glücklicherweise keine Personen mehr in den Fahrzeugen eingeklemmt. Die Fahrerin des Pkw wurde von nachfolgenden Autofahrern aus dem Fahrzeug gezogen. Zwei Schwerverletzte mussten von den Einsatzkräften versorgt und betreut werden, zudem liefen wassergefährdende Flüssigkeiten aus den verunfallten Fahrzeugen aus. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Rettungsdiensts wurden die beiden Schwerverletzten versorgt, nach weiteren notärztlichen Maßnahmen wurden sie notarztbegleitet Hamburger Krankenhäusern zur weiteren Behandlung zugeführt. Die Fahrerin des Pkw wurde dabei aufgrund der Schwere der Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Traumazentrum geflogen.Die Feuerwehrkräfte streuten die auslaufenden Betriebsstoffe mit Ölbindemitteln ab und stellten den Brandschutz an der Unfallstelle sicher. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach einer Stunde beendet.Die A 1 wurde in Richtung Hamburg für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt, es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens und die genaue Unfallursache werden nun von der Polizei ermittelt.