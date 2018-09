Dorffest in Luhdorf: Tausende Besucher auf Schnäppchenjagd

Da war wieder der "Teufel" los: Das weit über die Winsener Stadtgrenze hinaus bekannte und beliebte Dorffest im Ortsteil Luhdorf, zog am vergangenen Sonntag wieder tausende Besucher an. "Wir haben schon einiges zu tun bei uns am Stand und die Sachen gehen, wie jedes Jahr, gut weg", erzählt Luhdorferin Ines Zabel, die regelmäßig beim großen Flohmarkt ihre Sachen anbietet.Das konnte auch Jennifer Lembke, ebenfalls Verkäuferin, nur bestätigen. "Nun ja, mein Tisch ist schon sehr ausgedünnt, viel ist nicht mehr da", lacht die junge Frau zufrieden.Jedes Jahr lockt das Fest, das vom örtlichen "Team Dorffest" veranstaltet wird, vor allem mit dem riesigen Flohmarkt, bei dem rund 250 private Stände zur ausgiebigen Schnäppchen-Suche einladen. Außerdem wartet traditionell ein breites Angebot für Kinder, die Tecker-Meile, eine Tombola, Frühshoppen und viel Live-Musik auf Musik auf die Besucher. Kulinarisch bleiben mit frischem Kuchen und Gegrilltem, ebenfalls kaum Wünsche offen.Veranstaltet wird das Fest seit dem Jahr 2000 vom örtlichen "Dorffest-Team", das den Erlös jährlich den Vereinen und Organisationen im Dorf oder besondere Aktivitäten zukommen lässt.