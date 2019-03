Jetzt für Baugrundstücke bewerben

Bewerbungsfrist für die Norderbülte endet am 31. Mai / Vergabe nach städtischer Richtlinie

Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat in seiner jüngsten Sitzung die Verkaufspreise für die Baugrundstücke (für Reihen-, Doppel-, Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser) im Gebiet des Bebauungsplans Norderbülte festgelegt. Diese liegen demnach zwischen 190 und 240 Euro pro Quadratmeter.Das Ende der Bewerbungsfrist ist sowohl für Private wie auch für Bauträger und Investoren der 31. Mai 2019. Die Vergabe orientiert sich an dem bewährten Punktekatalog der städtischen Vergaberichtlinie und soll für Mehrfamilienhausgrundstücke auch auf das Vermietungs- bzw. Nutzungskonzept abgestellt werden. Der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft werden dort Flächen zum Bau von Mehrfamilien- und Reihenhäusern angeboten.Derzeit laufen die Erschließungsarbeiten im Gebiet, die voraussichtlich im Herbst abgeschlossen sein sollen, sodass das Gebiet dann Baureife hat.Die Namen der neuen Straßen in der Norderbülte erinnern an Personen, die Widerstand gegen den Nationalsozialismus geleistet haben oder Opfer des Nationalsozialismus geworden sind. Die Straßen sollen Ludwig-Beck-Straße, Helene-Behrens-Weg, Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Kurt-Gellert-Weg, Jakob-Kaiser-Straße und Bernhard-Stern-Weg heißen. Dieses muss der Stadtrat noch abschließend entscheiden.