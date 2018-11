Salzhäuser Oberschüler sammelten über 800 Euro für gute Zwecke

Die Schüler der Oberschule (OBS) Salzhausen übernehmen Verantwortung für sich und andere. So steht es im Leitbild der OBS, das von den Jungen und Mädchen sehr ernst genommen wird. So verkauften sie kürzlich während des Salzhäuser Kirch- und Markttages Kuchen für gute Zwecke. Dabei kam ein Erlös von insgesamt 820 Euro zusammen. Ein Drittel davon, nämlich 272 Euro, wurden jetzt an Pastor Markus Kalmbach von der Winsener St. Marien-Kirchengemeinde für deren Patenprojekt Swaziland überreicht. Damit hilft die Kirche armen Kindern in Südafrika (das WOCHENBLATT berichtete). "Herzlichen Dank für die Unterstützung und dass unser Projekt Nutznießer Eurer Spendensammlung sein konnte", sagte Kalmbach bei der Übergabe.Der übrige Teil der Einnahmen geht an den Verein "Freunde und Förderer der Oberschule Salzhausen", der das Schulgelände mit zusätzlichen Spiel- und Pausengeräten ausstatten möchte.