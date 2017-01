Die Polizei sucht die Eigentümer von sichergestelltem Schmuck und Gemälden. Darauf waren Beamte des Zentralen Kriminaldienstes im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens am 30. Dezember 2016 in einer Wohnung in Buchholz gestoßen. Es besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte Ringe und Bilder durch andere Straftaten erlangt hatte.Die Polizei sucht nun Zeugen oder mögliche Geschädigte, die diese Gegenstände wiedererkennen. Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst unter Tel. 04181-2850.