500 Euro für Sprachlernmittel

Bürgerverein Bützfleth unterstützt Grundschule am Fleth

Mit einer Spende von 500 Euro unterstützt der Bürgerverein Bützfleth die Grundschule am Fleth. Das Geld fließt in den Sprachunterricht für Flüchtlings- und Einwanderer-Kinder.Viele Kinder mit Migrationshintergrund - u.a. aus Afghanistan, Syrien, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Polen und der Dominikanischen Republik - benötigen intensive Unterstützung, um möglichst schnell am Schulalltag teilnehmen zu können.Mit der Spende sollen Materialien zum Spracherwerb und für den Deutschunterricht angeschafft werden.