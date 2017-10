Nähstube erhält Unterstützung

Frauen-Serviceclub Soroptimist übergibt Spende an Ottenbecker Forum

Der Soroptimist Club Stade fördert durch Geld- und Sachspenden die Arbeit des Ottenbecker Forums. Nähmaschinen, Stoffe, Bügelbretter und eine Geldspende in Höhe von 500 Euro übergaben Club-Mitglieder kürzlich an die Mitglieder der zu der Einrichtung gehörenden Nähstube.Angeleitet und betreut durch Sonja Wolff, nutzen die Frauen, die aus ihren Heimatländern geflüchtet sind, die Nähstube für Ausbesserungs- und Änderungsarbeiten. Aber auch Kosmetik- und Federtaschen für die Schule sind dort schon entstanden.Beate Winkler-Pedernera, Organisatorin des Ottenbecker Forums, kann durch die Spende die Öffnungszeiten des Treffpunkts im Haus „Sophie“ verlängern. „Wir freuen uns über alle, die die Nähstube nutzen möchten, denn es soll ein Ort der Begegnung und des gegenseitigen Kennenlernens sein“, so Winkler-Pedernera. „Neue Interessenten sind herzlich willkommen!“