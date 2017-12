Die Besten ihres Jahrganges

"Gesamtnote "sehr gut": Kammer ehrt Super-Azubis

Für 89 Auszubildende aus dem Bereich aller sieben niedersächsischen Industrie- und Handelskammern war jüngst im GOP Varieté-Theater in Hannover der große Tag. Die jungen Fachkräfte haben ihre Ausbildung alle mit der Gesamtnote „sehr gut“ abgeschlossen und sich in ihrem Ausbildungsberuf als Landessieger durchgesetzt.Die Landesbesten aus dem Elbe-Weser-Raum sind Dominik Böhm, Fachlagerist aus Rotenburg, Inga Bruns Bundesbeste Fachkraft im Gastgewerbe aus Rotenburg, Anna-Julia Gerdes Drogistin aus Fredenbeck, André Stüven Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik (Airbus Operations) aus Stade, Falk Wege Industrieelektriker (Wilhelm Wähler GmbH) von der Wurster Nordseeküste.Für zehn niedersächsische Landessieger geht die Reise noch etwas weiter: Sie haben auch bundesweit den ersten Platz erreicht und werden Anfang Dezember in Berlin ausgezeichnet.