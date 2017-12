Gewinnspiel zum Reformhausjubiläum

Harald Titz vom Reformhaus von Glahn beschenkt Renate Horch

sb. Stade. In diesem Jahr wurde im Reformhaus von Glahn in Stade, Pferdemarkt 16 (Tel. 04141 - 2133, http://www.reformhaus-von-glahn.de ), doppeltes Jubiläum gefeiert: Vor 60 Jahren gründete Walter von Glahn das Fachgeschäft für gesunde Lebensmittel, rezeptfreie Naturarzneimittel sowie Artikel für Körperpflege und Naturkosmetik. Vor 40 Jahren übernahm dann Harald Titz das Reformhaus. Aus diesem Anlass hatte der Geschäftsinhaber gemeinsam mit der Firma Hübner zu einem Gewinnspiel eingeladen. Unter anderem beantwortete Renate Horch die Frage nach dem Magnesiumgehalt in einem kosmetischen Mineralgel richtig und gewann ein tolles E-Bike der Marke Raleigh im Wert von 1.400 Euro. "So ein flottes Bike habe ich mir schon lange gewünscht", freut sich die Fredenbeckerin.