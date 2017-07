Rechtsanwalt Dennis Hüsing hat sein Team verstärkt

Viel passiert ist in den vergangenen vier Jahre in der Rechts- und Fachanwaltskanzlei von Dennis Hüsing in Stade-Süd. Nach seinem Einzug als Ein-Mann-Unternehmen in das Gebäude der Kfz-Prüfstelle TAX am Heidbecker Damm 11 im Juni 2013 ist das Büro heute auf insgesamt sieben Mitarbeiter angewachsen. Mit im Team ist seit Ende 2014 Rechtsanwältin und angehende Fachanwältin für Verkehrsrecht Sonja Schumacher. Anfang diesen Jahres kam Gunnar Stark dazu. Er ist wie Dennis Hüsing Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verkehrsrecht und angehender Fachanwalt für Versicherungsrecht. Zum Team gehören zudem Dennis Hüsings Ehefrau Steffi Hüsing als Büroleiterin sowie Sophia Wachsmuth, Sandra Reppin und Iris Weber als Rechtanwalts- bzw. Bürofachkräfte. "Wir sind ein gutes Team", sagt Dennis Hüsing. "Denn wir arbeiten nicht nur jeden Tag zusammen, sondern sind auch privat befreundet."Mit seinem Spezialgebiet für Verkehrsrecht bildet Dennis Hüsing eine optimale Symbiose zu seinem Vermieter, der Kfz-Prüfstelle TAX, die auch Unfallgutachten erstellt. "Wer einen Verkehrsunfall hatte, findet hier Kompetenz rund ums Auto und Rechtsberatung unter einem Dach", sagt Hüsing. "Zudem können die Gutachter und ich uns bei Fragen rund um Technik und Rechtsgrundlagen jederzeit auf kurzem Weg austauschen."Dennis Hüsing ist auch Gastmitglieder der Stader Kfz-Innung. Auf den Innungsversammlungen ist er ein gern gesehener Gastreferent und vertritt Autohäuser und Werkstätten bei Rechtsstreitigkeiten. Auch Berufskraftfahrern sind Dennis Hüsing und sein Anwaltsteam ein zuverlässiger Rechtsbeistand.