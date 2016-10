Radweglücke zwischen Oldershausen und Eichholz ist bald geschlossen

Mit dem ersten Spatenstich gaben Claus Eckermann, Bürgermeister der Gemeinde Marschacht, und Uwe Karsten, Leiter Betrieb Kreisstraßen des Landkreises Harburg, jetzt den offiziellen Startschuss für den Bau des neuen Radwegs zwischen Oldershausen und Eichholz. Mit dabei waren auch die Betriebs-Mitarbeiter Robert Panusch und Andrea Glass.„Mit dem Bau des Radwegs schließen wir die Radwegelücke zwischen der Elbe in Marschacht über Oldershausen bis nach Handorf im Kreis Lüneburg“, freute sich Uwe Karsten. „Ich bin stolz, dass wir unsere Region hier in der Elbmarsch mit einem weiteren Radweg noch attraktiver machen können“, so Claus Eckermann. „Das kommt sowohl unseren Bürgern als auch den Radtouristen zugute.“Die Bauarbeiten für den 2,6 Kilometer langen und 2,50 Meter breiten Radweg entlang der Kreisstraße 81 (Eichholzer Straße) werden vorraussichtlich im April 2017 abgeschlossen sein. Die Erdarbeiten sollen im Dezember fertig sein, so dass die Asphaltbefestigung nach der Winterpause im Frühjahr eingebaut werden kann. Die Baukosten betragen rund 850.000 Euro.Parallel zu den Straßenbauarbeiten wird über den Hauptkanal Ilau-Schneegraben eine Radwegebrücke aus Stahlbeton gebaut. Die Arbeiten, die voraussichtlich Mitte Oktober beginnen, kosten rund 310.000 Euro. Außerdem wird am Ortseingang vor Eichholz für Radfahrer und Fußgänger ein Fahrbahnteiler als Querungshilfe errichtet.Da der Radweg den Illau-Schneegraben kreuzt, der zum sogenannten FFH-Gebiet „Gewässersystem der Luhe und unteren Neetze“ gehört, ist während der Bauarbeiten ein besonderes Augenmerk auf die Belange des Naturschutzes zu legen. Daher werden die Bauarbeiten von einem Fachmann ökologisch begleitet.Als Ausgleichsmaßnahme für die gefällten Bäume und die Bodenversiegelung durch den Radwegbau werden unter anderem 31 hochstämmige Stieleichen vom Ortseingang Eichholz bis zur Anschlussstelle B404 gepflanzt sowie ein Gehölzstreifen mit Traubenkirsche am Ortsausgang von Oldershausen radwegbegleitend angelegt. Als Ausgleich für den Artenschutz wird eine Fläche von etwa 8.000 Quadratmetern bei Bütlingen für Wiesenvögel aufgewertet.Zur Dokumentation eines im 17. Jahrhundert errichteten Deich-Bodendenkmals im Bereich des zu bauenden Radweges ist das Archäologische Museum Hamburg baubegleitend vor Ort.Für die reibungslose und schnelle Fertigstellung des Radwegs wird die K81 vorübergehend nur einseitig befahrbar sein und der Verkehr per Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Für die Herstellung der Querungshilfe bei Eichholz ist jedoch eine zweitägige Vollsperrung im Frühjahr notwendig. Diese wird rechtzeitig vorher angekündigt und eine Umleitung ausgeschildert.