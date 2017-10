Vollsperrung wegen Sanierung - Pestalozzistraße bekommt neue Fahrbahn

Auch in Scharmbeck wird gebaut

Wegen einer Fahrbahn-Erneuerung wird die Pestalozzistraße am Donnerstag und Freitag, 26. und 27. Oktober, voll gesperrt. "Nach einigen vorbereitenden Arbeiten, wie die Regulierung der Regengossen und dem Austausch von Bordsteinen in Teilbereichen, folgt jetzt die Hauptfahrbahn", erklärt Stadtsprecher Theodor Peters. Zunächst werde die alte Asphaltschicht abgefräst, anschließend werde noch am gleichen Tag eine Bitumenemulsion als Haftkleber aufgebracht. Peters: "Die Fahrbahn ist dann nicht mehr befahrbar." Anwohner müssen ihre Fahrzeuge außerhalb stehen lassen. Am Freitag wird dann die neue Asphaltdecke eingezogen, die anschließend einige Stunden auskühlen muss. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass die Vollsperrung ab etwa 20 Uhr aufgehoben werden kann. Rund 100.000 Euro investiert die Stadt in diese Maßnahme.Ebenfalls ab Donnerstag, 26. Oktober, wird die alte Asphaltdecke in der Straße "Kanonenberg" in Scharmbeck abgefräst. Dazu bedarf es allerdings keiner Vollsperrung. Im November folgen dort die Sanierung und Ergänzung des Gehweges auf der Nordseite der Straße. Erst im Dezember wird dann die neue Asphaltschicht eingebaut. "Ein genauer Termin steht dafür aber noch nicht fest", sagt Theodor Peters. In Scharmbeck investiert die Stadt rund 130.000 Euro in die Baumaßnahme.