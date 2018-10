Richtfest für neues Vereinsheim

SV Holm-Seppensen investiert 750.000 Euro in neue Sportanlage am Tostedter Weg

"Bislang läuft alles nach Plan. Auch im finanziellen Rahmen sind wir geblieben." Das sagte Karin Iske, Vorsitzende des SV Holm-Seppensen, am vergangenen Freitag beim Richtfest für das neue Vereinsheim am Tostedter Weg.Wie berichtet, baut der Verein am Ortseingang auf einer Fläche von rund 2,8 Hektar einen neuen Fußball-Rasenplatz, eine zusätzliche Trainingsfläche sowie das ca. 140 Quadratmeter große Vereinsheim. Insgesamt investiert der Klub rund 750.000 Euro. Zuschüsse erhält er von der Stadt Buchholz sowie dem Kreissportbund. Viel Geld hat der Förderverein, der seit zehn Jahren besteht, mit vielen Aktionen eingesammelt. Hinzu kommen viele Spenden, u.a. durch den Brunsberglauf.Das neue Vereinsheim ist so konzipiert, dass es in einem zweiten Bauabschnitt erweitert werden kann. Im ersten Schritt werden zwei Umkleide-Kabinen mit Duschen und Toiletten sowie ein Aufenthaltsraum gebaut. Später soll dieser zu zwei weiteren Umkleidekabinen umgebaut werden, die entsprechenden Anschlüsse wurden bereits eingebaut.In den kommenden Wochen soll die Spielfeldbegrenzung installiert und die ersten Werbebanden angebracht werden. Das Flutlicht soll aktiviert werden, sobald alle Stromleitungen für das Vereinsheim gelegt sind. Die Malerarbeiten im Vereinsheim will der Klub weitgehend in Eigenregie durchführen.Im Frühjahr 2019 sollen Vereinsheim und Sportplatz offiziell eingeweiht werden. Zur kommenden Saison soll möglichst wieder ein erstes Herrenteam angemeldet werden. Derzeit hat der SV nur fünf Jugendmannschaften.