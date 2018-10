Das wechselhafte Wetter mit vielen Regenschauern am vergangenen Mittwoch schreckte die Besucher des beliebten Treckertreffens in Holm-Seppensen nicht ab, sich über die historischen Traktoren zu informieren.In Regenjacken gehüllt und unter Regenschirmen geschützt schauten sie sich die rund 50 Traktoren an, die sich auf dem Parkplatz des REWE-Marktes eingefunden hatten.Die Eigentümer der Traktoren standen für Informationen bereit. "Leider spielte das Wetter nicht so richtig mit. Aber es wurden wieder viele Kontakte unter den Traktoreigentümern und den Fans der historischen Ackerfahrzeugen geknüpft", sagte Mitorganisator Uwe Kanngießer.