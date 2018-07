Seniorenresidenz Lauenbrück: Grundsteinlegung mit Gästen - Infos für Kapitalanleger

"Diese Seniorenresidenz erfüllt sämtliche Ansprüche an ein sorgenfreies Wohnen im Alter", sagt Oliver Wolkenhauer von der Bauträgergesellschaft. Die Fertigstellung der "Seniorenresidenz Lauenbrück" ist für den Sommer 2019 vorgesehen. Bei der Grundsteinlegung am Freitag ist ein Vertreter des Pflegedienstes vor Ort, der seine Dienste für die Anlage offeriert. Auch ein Vertreter der Verwaltung wird am Freitag bei der Grundsteinlegung in Lauenbrück dabei sein.Lesen Sie auch: