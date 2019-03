Tolles Engagement der Schüler für die KKI

Udo Pagenkämper und Giesela Sorge von der Kinderkrebs Initiative Buchholz (KKI) freuten sich über einen Spendenscheck in Höhe von 575 Euro. Diesen erhielten die beiden Vertreter des Vereins jetzt in der Hauptschule Düvelshöpen in Tostedt. Die Schüler hatten im vergangenen Jahr fleißig zahlreiche Artikel gebastelt und auf dem Weihnachtsbasar der Schule verkauft. Zusätzlich wurde Kaffee und Kuchen an die Besucher verkauft. Die ganze Einnahme spendeten die Schüler. "Wir waren über das große Engagement der Schüler überrascht und erfreut", sagt Udo Pagenkämper, Vorsitzender der KKI. Aus dieser Aktion kann nun ein länger andauerndes Engagement der Schüler werden: Die Schüler boten sich als Helfer auf dem Bürgerfest der KKI an.