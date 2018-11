Unbekannter Paket-Fahrer stiehlt Waren aus Amazon-Sendungen

Am vergangenen Montag wurden zwölf aufgerissene Sendungen bei den Altpapiertonnen am Westerminnerweg in Jork gefunden. Die Empfänger wohnen nicht im Kreis Stade.Bereits am Donnerstag in der vergangenen Woche gab es an einem Feldweg in der Nähe der Jorker A26-Ausfahrt einen Fund von 24 ebenfalls aufgerissenen Amazon-Sendungen. Auch in diesem Fall waren es keine Empfänger aus dem Landkreis. Was genau gestohlen wurde, steht nach Polizeiangaben noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.Hinweise unter 04161 - 647115.