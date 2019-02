Ausflug zu den Brückenbauern

Die Arbeiten an der Brücke über die EVB-Strecke am Harsefelder Bahnhof schreiten voran. Am Querweg und an der Böberstroot werden die Stellen vorbereitet, an denen die Radfahrer- und Fußgängerbrücke später an die beiden Straßen "andocken" wird. Mit dem Brückenschlag soll eine kurze Verbindung zwischen der Ortsmitte und den Schulen sowie den Sport- und Freizeitanlagen am südwestlichen Ortsrand von Harsefeld geschaffen werden. Geplant ist, das mehr als 4 Mio. Euro teure Bauprojekt bis Ende Oktober fertigzustellen. Vor Ort ist zwar nicht viel mehr als jede Menge Sand zu sehen, doch die ersten Brückenteile sind bereits fertig. Sie befinden sich bei einem Spezialbetrieb in Meppen und werden wahrscheinlich im Mai in nächtlichen Aktionen in Harsefeld montiert. Kürzlich nahm eine Delegation aus dem Geestflecken die Brückenelemente in Augenschein.Auf eine ganz besondere "Kaffeefahrt" begaben sich Ratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter aus Harsefeld. Mit dem Bus ging es ins Emsland. Die Teilnehmer der eintägigen Ausfahrt hatten aber nicht weiche Rheumadecken, sondern harten Stahl im Sinn. Besichtigt wurde die Produktion der Firma Schone und Bruns in Meppen. Dort entsteht derzeit die stählerne Konstruktion der Harsefelder Brücke. In den Werkshallen des auf industriellen Stahlbau spezialisierten Unternehmens werden die Einzelteile der Brücke wie beispielsweise die Pylone gefertigt.Zu sehen bekamen die "Ausflügler" unter anderem die riesigen Bleche, die später das Grundgerüst für die Brücke bilden und im Mai per Schwertransport von Meppen nach Harsefeld gebracht werden. Mittels eines Krans werden die vorgefertigten Elemente dann in das bis dahin errichtete Grundgerüst eingepasst. Die Gäste aus Harsefeld bestaunten den modernen Maschinenpark und zeigten sich vom Leistungsspektrum der Firma aus Meppen beeindruckt: Auf rund 22.000 Quadratmetern Produktionsfläche werden jährlich mehr als 12.000 Tonnen Stahl verarbeitet. Auf seiner Internetseite wirbt Schone und Bruns mit "Qualität ohne Kompromisse" und "Termintreue". Diese Aussage lässt hoffen, dass die Brücke tatsächlich fristgerecht fertiggestellt sein wird.