Manege frei für die dritte Viebrock-Generation

Manege frei für die dritte Generation bei Viebrockhaus in Harsefeld. Dirk und Lars Viebrock sind die neuen Alleininhaber des Bauunternehmens. Sie standen am vergangenen Samstag im wahrsten Sinne des Wortes im Rampenlicht: Die offizielle Geschäftsübergabe erfolgte im Zirkuszelt. Die Familie Viebrock hatte den bekannten Circus Roncalli nach Harsefeld geholt, um einen bedeutenden Anlass in einem außergewöhnlichen und faszinierenden Ambiente zu begehen. Auf dem Firmengelände herrschte den ganzen Tag über nostalgische Rummelplatzatmosphäre.Vor fast 1.700 Gästen im Zirkusrund - darunter die Mitarbeiter mit ihren Familien, Geschäftspartner, Freunde, Nachbar und Vertreter der Politik - erfolgte die symbolische Schlüsselübergabe vom bisherigen Inhaber Andreas Viebrock an seine beiden Söhne. Symbolwert hatte auch das Datum 1. September: Auf den Tag genau vor 64 Jahren hatte Firmen-Patriarch Gustav Viebrock sein Baugeschäft gegründet und damit den Grundstein für das florierende Unternehmen gelegt.Der Senior der Familie Viebrock erntete auch den größten Beifall im Zirkusrund. Zwar erhielten die Artisten reichlich Applaus für ihre atemberaubenden Darbietungen, doch für Gustav Viebrock gab es sogar Standing Ovations: Die Gäste erhoben sich ihm zu Ehren von ihren Plätzen und klatschten minutenlang, als ihm die Ehrenbürgerwürde verliehen wurde - als Dank für jahrzehntelanges unternehmerisches und vor allem soziales Engagement.Gustav Viebrock ist der erste Harsefelder in der mehr als tausendjährigen Geschichte des Ortes, dem diese Würde zuteil wird. Auch er nahm den "Firmen-Geburtstag" zum Anlass für eine Geschäftsübergabe: Das Bauunternehmen Gustav Viebrock wird von einem weiteren Enkel übernommen: Jan Viebrock, der Älteste der drei Viebrock-Brüder aus der dritten Genrationen, wird dort "Opas Nachfolger".Mehr über das bedeutende Firmenevent lesen Sie am Mittwoch in der gedruckten Ausgabe des WOCHENBLATT und online an dieser Stelle.