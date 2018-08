Ein Verein für die ganze Familie: 60 Jahre SC Klecken

60 Jahre SC Klecken

Von A wie Ausdauersport bis Z wie Zumba - der Sportclub Klecken (SCK) bietet eine Vielzahl von Sportarten für Groß und Klein. Rund 870 Mitglieder trainieren in dem Traditionsverein, der am 15. Juli 1958 gegründet wurde. Jetzt feiert er sein 60-jähriges Bestehen: Am Sonntag, 19. August, lädt der Verein auf seiner Sportanlage am Lerchenweg 13 in Klecken zu einem Frühschoppen mit Livemusik ein.Der Festtag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst der Kirchengemeinde Rosengarten. Ab 11 Uhr wird's gemütlich: Der Frühschoppen beginnt. Live gespielter Soul, Oldies, Schlager und Rock sorgen für Stimmung. Für das leibliche Wohl stehen ein Food Truck mit herzhaften Köstlichkeiten sowie selbstgebackene Kuchen und Torten bereit. Für gekühlte Getränke ist ebenfalls gesorgt.Fuß- und Faustball, das waren die ersten Sportarten, die beim 1958 gegründeten SC Klecken angeboten wurden. 1959 wurde der Sportplatz eingeweiht und Tischtennis und Leichtathletik ins Programm aufgenommen. Es folgten u.a. Kinderturnen (1967), Jazzgymnastik (1973), Wandern (1987) und Orientierungslauf (2006).Das Programm des Vereins wird stetig erweitert. Ob Volleyball, Badminton oder Gymnastik - das abwechslungsreiche Sportprogramm hält Angebote für Jung und Alt sowie Anfänger und Profis bereit. Auch die Anlage ist im Laufe der Jahre gewachsen. Mittlerweile trainieren die Kleckener auf zwei Sportplätzen, in der Rosengarten Sporthalle Klecken sowie in der Schulsporthalle.