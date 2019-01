Bunt, laut und lustig: Ohlendorf feierte die fünfte Jahreszeit

Im beschaulichen Örtchen Ohlendorf in Seevetal wurde es am vergangenen Wochenende wieder bunt, laut und lustig: Hier wurde rund um das Schützenhaus die fünfte Jahreszeit gefeiert. Eingeläutet wurde das Faslamsfest traditionell am vergangenen Freitag mit dem Bingo-,Dart-, Skat- und Knobelabend. Direkt am nächsten Morgen ging die große Sause weiter: Bereits ab 8 Uhr schnorrten sich die Falsamsbrunder - und Schwestern durch das gesamte Dorf, bevor sie am Nachmittag mit den Kleinsten die große Kindermaskerade feierten. An der auch der kleine Jonas (11 Monate) und seine Schwester Nele (2) mit ihrer Mutter Christina Maletz und Tante Hannah Brauel teilnahmen. "Mit den Kindern sind wir in diesem Jahr das erste Mal dabei. Aber der Lumpenball ist schon immer ein fester Termin im Kalender", lachten die beiden Schwestern. Aus gutem Grund: Auch in diesem Jahr feierten wieder zahlreiche Besucher eine ausgelassene Partysause zur Live-Musik der Band Tiffanys bis tief in die Nacht.